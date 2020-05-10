Певица Юлия Савичева смогла предсказать дату рождения дочери

10.05.2020, 7:09, Разное

Певица Юлия Савичева смогла самостоятельно предсказать дату рождения своей дочери Анны. Точные цифры звезда увидела во сне.

Дочь знаменитости Анна родилась ещё в июле 2017 года. Это первый ребёнок Юлии Савичевой и её супруга Александра Аршинова. Пара не часто показывает девочку общественности и старается даже в этом случае не демонстрировать её лица. Несмотря на это, подробностями семейной жизни певица делится довольно часто. Так, вспоминая о своих снах, она не упустила случая рассказать о некоторых знаковых событиях, которые ей приснились задолго до самого происшествия. Именно в одном из таких сновидений Юлия Савичева узнала дату рождения дочери и, как отметила сама исполнительница, её предсказание сбылось.

Юлия Савичева и Александр Аршинов узаконили свои отношения ещё в 2014 году. Они не скрывали, что в ближайших планах значится рождение ребёнка, вот только из-за выкидыша пара чуть не разошлась. Несмотря на разлад в отношениях, им удалось преодолеть момент недопонимания и сейчас супруги воспитывают дочь Анну, в честь которой даже сделали совместные татуировки. У Аршинова – инициалы дочери с цифрой 14, а у Савичевой – тройная буква «А».