 

Для граждан Азербайджана в Дагестане решено создать пункт временного размещения

10.05.2020, 7:08, Новости дня

В Дагестане в связи с закрытием границ из-за коронавируса развернут пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут вернуться домой, сообщило МЧС России.

ПВР на 210 человек развернет группировка ГУ МЧС РФ по Дагестану. Из Махачкалы в Магарамкентский район уже доставлено оборудование, передает ТАСС.

Развернуть ПВР решили после обращения главы Дагестана Владимира Васильева в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

В апреле МВД РФ сообщило, что в условиях коронавируса не будет выдворять иностранных граждан, а также аннулировать их документы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Замглавы московского департамента культуры найден мертвым в Крыму

21.04 / Добился своего — из-за угрозы коронавируса Трамп закроет США для иммигрантов

27.04 / Президент Казахстана продлил режим ЧП до 11 мая

11.04 / Зарегистрирована тест-система «Вектора» для выявления антител к коронавирусу

15.04 / Москвичам начали выписывать первые протоколы за езду без пропусков

28.03 / Сербия пожаловалась на «грабеж» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

01.05 / Знаменитый гольфист извинился за совет лечить коронавирус водкой

07.05 / Freedom House: В Украине все еще “гибридный режим”, но показатели демократического развития улучшились

29.04 / Путин оценил влияние коронавируса на российскую и глобальную энергетику

06.04 / Число жертв COVID-19 в мире приближается к 70 тысячам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска