Бывший супруг Веры Глаголевой показал, какой растет его 13-летняя внучка Полина

10.05.2020, 6:53, Разное

Бывший супруг знаменитой актрисы Веры Глаголевой показал, какой растет его 13-летняя внучка Полина. Родион Нахапетов поделился снимком девочки, держащей в руках архивное фото прабабушки-героини.

В личном аккаунте режиссера в Instagram очень мало семейных фотографий, именно поэтому публика бурно реагирует на кадры с внучкой культурного деятеля и звезды фильма “Выйти замуж за капитана”. Снимок Полины Симачевой выполнен в стиле “винтаж”, в руках у дочери балерины Нахапетовой – плакат с изображением прабабушки Галины Прокопенко, героини Великой Отечественной.

В браке с Родионом Нахапетовым Вера Глаголева, скончавшаяся от рака несколько лет назад, родила двух дочерей Анну и Марию. Режиссер развелся с актрисой в 80-х. Анна Нахапетова пошла по стопам знаменитой мамы – она успешно снимается в кино. Внучка Веры Глаголевой увлекается пением, танцами, конным спортом, каратэ, она дебютировала в кино в 2014 году, снявшись в психологической драме под названием “Две женщины”.