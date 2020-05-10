“Он никогда мне не нравился”: Турецкий футболист задушил пятилетнего сына подушкой

10.05.2020, 6:53, Разное

В Турции экс-игрок Суперлиги, теперь выступающий за один из любительских футбольных клубов, убил своего пятилетнего ребенка. Спортсмен задушил сына, у которого подозревали коронавирус, подушкой.

Как информирует издание Daily Sabah, в апреле у мальчика ухудшилось самочувствие – начался кашель, появилась лихорадка, и его 32-летний отец вызвал врачей. Ребенка доставили в клинику, заподозрив у него заражение коронавирусом, и футболист его сопровождал. 23 апреля он позвал в палату медиков, заявив, что у малыша наблюдаются проблемы с дыханием. Врачи констатировали смерть маленького пациента, и, учитывая симптомы, признали причиной летального исхода COVID-19.

Отец скончавшегося мальчика явился в полицию через 11 дней после трагедии и сделал признание: он собственноручно задушил родного ребенка подушкой, когда остался с ним наедине. Свой поступок футболист объяснил тем, что не любил младшего сына и убил только потому, что тот ему всегда не нравился. Причем, турецкий спортсмен отрицает у себя какие-либо психические расстройства, а в полицию пришел из-за угрызений совести.

Теперь подозреваемый ожидает суда. За содеянное футболист может оказаться в заключении пожизненно. Тело мальчика, по разрешению властей, отправят на эксгумацию.