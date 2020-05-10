 

“Он никогда мне не нравился”: Турецкий футболист задушил пятилетнего сына подушкой

10.05.2020, 6:53, Разное

В Турции экс-игрок Суперлиги, теперь выступающий за один из любительских футбольных клубов, убил своего пятилетнего ребенка. Спортсмен задушил сына, у которого подозревали коронавирус, подушкой.
Как информирует издание Daily Sabah, в апреле у мальчика ухудшилось самочувствие – начался кашель, появилась лихорадка, и его 32-летний отец вызвал врачей. Ребенка доставили в клинику, заподозрив у него заражение коронавирусом, и футболист его сопровождал. 23 апреля он позвал в палату медиков, заявив, что у малыша наблюдаются проблемы с дыханием. Врачи констатировали смерть маленького пациента, и, учитывая симптомы, признали причиной летального исхода COVID-19.

Отец скончавшегося мальчика явился в полицию через 11 дней после трагедии и сделал признание: он собственноручно задушил родного ребенка подушкой, когда остался с ним наедине. Свой поступок футболист объяснил тем, что не любил младшего сына и убил только потому, что тот ему всегда не нравился. Причем, турецкий спортсмен отрицает у себя какие-либо психические расстройства, а в полицию пришел из-за угрызений совести.

Теперь подозреваемый ожидает суда. За содеянное футболист может оказаться в заключении пожизненно. Тело мальчика, по разрешению властей, отправят на эксгумацию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Мнение: Тротуарная стабильность

27.03 / Скандалы: «Либералы» бьют исподтишка

28.04 / Александра Васильева в «Модном приговоре» заменит Дмитрий Дибров и Валдис Пельш

16.04 / “Коммунисты России” требуют снять с эфира “очерняющий прошлое” сериал “Зулейха открывает глаза”

19.04 / Китайская переделка

29.04 / Уфолог из России раскритиковал опубликованный Пентагоном снимок НЛО

14.04 / Назван мощный природный антисептик

11.04 / Камера Fujifilm X100V перегревается при непрерывном и длительном использовании

27.03 / Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

03.05 / «Хрень. Карантинная»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска