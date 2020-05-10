Создан мини-робот для путешествий внутри человека

10.05.2020, 6:53, Разное

В будущем в организм людей лекарства планируется доставлять при помощи роботов. Недавно группа ученых продемонстрировала миллиметровую машину, созданную для путешествий внутри человека.

Сконструированный международным коллективом специалистов робот имеет плоский корпус с 0,8 мм в ширину, 0,14 мм в высоту и 0,8 мм в длину. Управлять им можно благодаря беспроводному протоколу. В центральной части механизма располагается индукционная катушка, которая нагревает одну из полимерных труб, получив соответственный электрический сигнал. Погружаясь в раствор перекиси водорода, он поглощает жидкость в трубки. Внутри них присутствует незначительное количество платины, что потом провоцирует выводящийся с иной стороны компонента кислород и каталитическую реакцию. Таким способом механизм передвигается с контролем при помощи управления нагрева трубок.

По словам авторов инновационного проекта, изначально им пришлось создать мини-робот так, чтобы он перемещался по кругу, если не подается поток энергии. В случае нагрева компенсируется поворот, а конструкция плавает по прямой линии, но если приложить больше энергии, то начнет поворачиваться в ином направлении. Эксперты заметили, что это даст возможность дистанционным методом изменять маршрут перемещения микроробота, который обладает манипулятором для захвата небольшого размера объектов. Также он переносит свет с помощью светодиода.