 

Создан мини-робот для путешествий внутри человека

10.05.2020, 6:53, Разное

В будущем в организм людей лекарства планируется доставлять при помощи роботов. Недавно группа ученых продемонстрировала миллиметровую машину, созданную для путешествий внутри человека.
Сконструированный международным коллективом специалистов робот имеет плоский корпус с 0,8 мм в ширину, 0,14 мм в высоту и 0,8 мм в длину. Управлять им можно благодаря беспроводному протоколу. В центральной части механизма располагается индукционная катушка, которая нагревает одну из полимерных труб, получив соответственный электрический сигнал. Погружаясь в раствор перекиси водорода, он поглощает жидкость в трубки. Внутри них присутствует незначительное количество платины, что потом провоцирует выводящийся с иной стороны компонента кислород и каталитическую реакцию. Таким способом механизм передвигается с контролем при помощи управления нагрева трубок.

По словам авторов инновационного проекта, изначально им пришлось создать мини-робот так, чтобы он перемещался по кругу, если не подается поток энергии. В случае нагрева компенсируется поворот, а конструкция плавает по прямой линии, но если приложить больше энергии, то начнет поворачиваться в ином направлении. Эксперты заметили, что это даст возможность дистанционным методом изменять маршрут перемещения микроробота, который обладает манипулятором для захвата небольшого размера объектов. Также он переносит свет с помощью светодиода.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Мнение: Эпидемия – это просто

09.05 / Смартфон Huawei P Smart 2020 с Google-сервисами представлен в Европе

18.04 / Стало известно о скором появлении Надежды Бабкиной

01.05 / Американские учёные допускают продолжение пандемии коронавируса COVID-19 до 2022 года

17.04 / В Сингапуре разработан экспресс-тест на коронавирус

01.05 / Уйдет ли коронавирус с наступлением весны. Мнения экспертов

21.04 / Супруга Джигана Оксана Самойлова посмеялась над ним видео с выброшенными из авто детьми

30.03 / В Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом полицейским

30.03 / Врач из Египта назвал основные преимущества употребления лука

16.04 / Заболеваемость COVID-19 в Москве пойдет на спад не раньше июня — эксперт Минздрава

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска