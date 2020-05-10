Минобороны опубликовало фото Вершинина в разгромленном кабинете Гитлера

10.05.2020, 6:30, Новости дня

Опубликованы фотографии советских полководцев, снятые в завершающий период Великой Отечественной войны, сообщило Минобороны России.

Проект «Полководцы Победы. Весна 1945 года» посвящен военачальникам СССР, чьи армии «завершали разгром «коричневой чумы» – фашистской Германии – в ее логове».

Опубликованы фотографии из личных и семейных архивов, передает РИА «Новости».

В частности, ведомство опубликовало снимок командующего 4-й воздушной армией Константина Вершинина в разгромленном кабинете Гитлера. Также опубликованы фото командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева в замке Кёнигштайн над Эльбой и легендарного аса Александра Покрышкина.

Среди представленных фотографий есть совместные снимки военных СССР и США. Так, опубликован снимок, на котором американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, будущий президент США, награждает орденом Легион Почета генерала Соколовского, командовавшего опергруппой по взятию центра Берлина.

Напомним, проект «Полководцы Победы» подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Фотоснимки рассказывают о различных событиях завершающего этапа войны: боевых полководческих буднях, участии военачальников в парадах в освобожденных городах, минутах отдыха, встречах с союзниками и представителями спасенных народов.