 

МВД отказалось от идеи ужесточать ответственность за побои

10.05.2020, 6:30, Новости дня

Ужесточение административной ответственности по статье КоАП «Побои» признано нецелесообразным, сообщили в пресс-центре МВД.

МВД пояснили такое решение тем, что возникает «несоразмерность административной ответственности и уголовной», передает ТАСС.

Соответствующая статья КоАП предусматривает штраф в 5 тыс. – 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. А статья «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» УК в качестве одного из вариантов наказания допускает штраф до 40 тыс. рублей.

Кроме того, в МВД заявили, что декриминализация побоев и их перевод в «разряд административных правонарушений позволил высветить значительное число латентных деяний». Такие меры «положительно повлияли на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве».

Также МВД обратило внимание на то, что неотвратимость наказания обеспечивается отнесением побоев к числу деяний, ответственность за которые наступает без учета «пожеланий» пострадавшего.



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