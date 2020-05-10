Украинский борец вызвал Усика на бой без правил

10.05.2020, 6:09, Новости дня

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил. Спортсмен опубликовал видеообращение в YouTube, в котором пояснил, что таким образом отреагировал на видео Усика в Instagram, где он нокаутирует “диванного эксперта”.

“Я, Богдан Грицай, из украинской Шепетовки обращаюсь к Александру Усику из украинского Крыма, временно оккупированного Российской Федерацией. Александр, вот посмотрел твой последний видосик, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле я не шучу. Если представители бойцовских видов спорта будут применять свои умения для ущемления прав человека, то бандитизм конца Советского Союза будет казаться образцом справедливости и правопорядка. Я не знаю, Усик, к чему готовит тебя твой куратор”, – сказал борец вольного стиля.

По словам Богдана Грицая, Усик должен понять, насколько опасными являются бои без каких-либо правил.

“Сначала ты на камеру рассказываешь про “благословение митрополита”, а потом обещаешь “бить морды народным депутатам”. Теперь же ты просто угрожаешь всем жителям Украины. Судя по твоим последним видео, ты эксперт во всем. Комментируешь все подряд: медицину, коронавирус, историю, декоммунизацию, богословие. Особенно забавным было вот это твое с Ломаченко про единый народ имени Кадырова и Путина”, – добавил борец.

Грицай заявил, что реагирует так же, как часть украинского общества, которая не согласна с заявлениями Усика про оккупацию Россией Крыма.

“Ты не оставил мне выбора. Я и есть диванный эксперт, который стебется с твоих ватных видео, малограмотных комментариев, детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты, Александр, вызвал на бой без правил. Без каких-либо правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты, Александр, усвоишь урок, что бои без правил даже для профессионального боксера недопустимы. И будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым и что писать и говорить украинцам”, – подчеркнул спортсмен.

ВИДЕОБогдан Грицай вызвал на бой без правил Александра Усика

Волонтеры, ведущие сайт “Миротворец”, назвали чемпионов мира по боксу Ломаченко и Усика “слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды”. Их включили в раздел “Чистилище”.

Усик и Ломаченко снялись в фильме “Здравствуй, брат, Христос воскресе!”, размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря “Корсунская пустынь”. В фильме Усик среди прочего заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это “единый народ”.