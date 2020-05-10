“Психически неадекватная реакция”. Алексиевич прокомментировала отказ Лукашенко отменять парад

10.05.2020, 6:09, Новости дня

Решение президента Беларуси Александра Лукашенко проводить парад в День Победы, несмотря на эпидемию коронавируса, “неадекватно”. Такое мнение белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич выразила 8 мая в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

“То, что происходит у нас, – это, я думаю, даже что-то связано с каким-то… Просто малокультурностью это не объяснишь. Я не знаю. Наверняка неадекватная реакция, я бы сказала. Психически неадекватная реакция. Потому что иначе я не могу это объяснить. Это такая мощная воля этого человека, которая способна подчинить огромную страну. И никто не находится, кто скажет ему, что это безумие. И люди идут туда, как на удава”, – сказала она.

Писательница считает, что Лукашенко соревнуется с президентом РФ Владимиром Путиным.

“У них идет некий поединок с Путиным. Но он действительно идет. И Лукашенко обижен, Лукашенко имеет претензии к России. Конечно, личный поединок. Это очень важно. Вот, например, я не сторонник Путина, как известно, но я могу сказать, что он ведет себя достаточно рационально. Адекватные решения принимаются. Эти больницы, которые строятся. Ну очень много чего делается… И отказ от парада, и мэр Москвы очень адекватно себя ведет”, – объяснила Алексиевич.

16 апреля Путин отменил ежегодный парад Победы из-за эпидемии коронавируса. Он сообщал, что все торжественные мероприятия по этому случаю пройдут позже в 2020 году.

9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел парад, посвященный 75-летию окончания Второй мировой войны. Министерство обороны Беларуси объявило об участии в параде 4 тыс. военнослужащих, 185 единиц гусеничной и колесной техники.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 9 мая в Беларуси зарегистрировано более 22 тыс. больных COVID-19 (умерло 126), в России – почти 199 тыс. (скончалось 1827).