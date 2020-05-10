Кулеба о назначении Саакашвили: Если со стороны Грузии будут резкие шаги, переживем

10.05.2020, 6:09, Новости дня

Украина справится с возможной реакцией грузинских властей на назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы украинского исполнительного комитета реформ.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил LB.ua в интервью, опубликованном 8 мая.

“При всей харизматичности Михаила Николозовича он гражданин Украины, который и раньше занимал здесь государственные должности. Поэтому я буду со своей стороны прилагать все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались по-настоящему дружественными и стратегическими. Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что ж, переживем, а затем будем восстанавливать все утраченное”, – сказал он.

По словам дипломата, он спокойно воспринял ультиматум Грузии относительно назначения Саакашвили на должность в Украине.

“Мы разговаривали с министром иностранных дел Грузии. Это был очень спокойный, взвешенный разговор; он мне объяснил позицию своего правительства. Мы же исходим из очень простых тезисов. Первый из них – отношения между Украиной и Грузией настолько особенные, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека. Второй – мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили – гражданин Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина”, – объяснил Кулеба.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство.

После смены власти в Грузии против Саакашвили открыли несколько уголовных дел. Грузинские суды заочно вынесли несколько приговоров экс-президенту, в частности, в январе 2018 года он был приговорен к трем годам лишения свободы по делу о незаконном помиловании четырех граждан, а в июне того же года Саакашвили признали виновным по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и осудили на шесть лет.

Саакашвили утверждал, что за преследованием его на родине стоит экс-премьер-министр Грузии, бизнесмен Бидзина Иванишвили. “Он четко знает, что стоит мне ступить ногой на тбилисскую землю, как его режим падет в течение нескольких дней”, – сказал экс-президент Грузии в июне 2018 года.

22 апреля 2020 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Свое недовольство этим фактом высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

7 мая Зеленский назначил Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

8 мая появилась информация, что Грузия отзывает из Украины своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.

9 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что их посол был вызван в Тбилиси, чтобы “пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов”.