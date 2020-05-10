Красота и величие: как прошел главный парад

10.05.2020, 6:00, Новости дня

В Москве состоялся главный парад. Корреспондент ВГТРК Дмитрий Петров провожал технику с аэродрома в Кубинке, а Евгений Решетнев наблюдал за ней со Спасской башни Кремля.

Автор: Дмитрий Петров

7:20 утра. От бетонки аэродрома Энгельс отрываются тяжелые ракетоносцы Ту-160. Они уходят на парад раньше всех, потому что им лететь дальше всех. Следом за ними — ракетоносцы Ту-95. За низкочастотный рокот двигателей натовцы прозвали этот самолет "Медведем".

Подмосковная Кубинка запускает авиадвигатели, уже когда все остальные самолеты поднялись в небо. Последние четыре года погода дважды вносила коррективы в Парад Победы. В 2017-м и в прошлом году пришлось даже отменить воздушную часть. Была такая опасность и сегодня. Но разведчик погоды вернулся с докладом: лететь можно. Облачность есть, но она высокая. И вот на взлетку выруливают первые экипажи "Русских витязей".

Схема взлета отработана до сотых долей секунды. Сначала взлетает первая тройка, за ней еще пара истребителей. Потом уходят истребители Миг-29 СМТ и штурмовики. На втором круге к "Русским витязям" после синхронного взлета присоединяются "Стрижи".

И вот воздушный строй — 75 самолетов и вертолетов — появляется над столицей. В былые годы все улицы по трассе пролета были забиты зрителями. В этом все по-другому. Дома безопаснее. Лучший вид — у тех, кто живет на верхних этажах высоток.

Перелетают МКАД, и всего через две минуты — Красная площадь. С крыльца 1-го корпуса Кремля за воздушным парадом наблюдает президент Владимир Путин.

Первыми над Красной площадью появляются вертолеты — краса и гордость армейской авиации. Во главе строя тяжелый транспортный Ми-26 и сразу несколько типов ударных винтокрылых машин.

"Белый лебедь" в сопровождении четверки дальних бомбардировщиков Ту-22М3 — величественное зрелище. Так же, как и дозаправка в воздухе с летающего Ил-78. Каждый раз наши экипажи выполняют этот сложнейший элемент безупречно. А вот сразу два авиазвена — истребителей-перехватчиков Миг-31К с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал" и новейших, пятого поколения, самолетов Су-57 — в небе над Москвой появляются впервые.

И здесь экипажам помогают военные диспетчеры.

Автор: Евгений Решетнев

Воздушный парад над Красной площадью — это пять минут красоты, за которыми работа большого слаженного механизма всех служб: штабных, метеорологических, пилотов. Ну, а главный пункт управления находится на Спасской башне Кремля.

По винтовой кованой лестнице попадаем площадку как раз под курантами. Здесь, у открытых бойниц, и расположился пункт, откуда координируют пролет авиации. Не только над столицей.

Над кремлевским стенами и храмом Василия Блаженного одна за другой проходят 17 авиационных групп. На самом деле их 16.13-й номер исключен — плохая примета.

Самые яркие фотографии получаются, когда снимаешь не просто самолет в воздухе, а в привязке к архитектурным объектам, каким-нибудь узнаваемым символам городов. В Москве это, конечно, в идеале башни Кремля. Рядом с такими архитектурными доминантами и самолеты более объемнее, и это уже не просто снимок, а часть истории.

Часть традиции и российский триколор в небе. Эту почетную миссию уже по традиции выполняют штурмовики на Су-25.

Сразу после парада — вразлет. По своим аэродромам. Но не все. "Витязи" вот уже несколько лет успевают слетать и на "гастроли". Сегодня — в Тулу. Пятеркой проходят над городом оружейников и только после этого берут курс на родную Кубинку. Портреты дедов и прадедов, Знамя Победы в этот праздник они берут с собой в небо. В такой день можно и не по уставу.

Для "Стрижей" и "Витязей" День Победы — самый что ни на есть ударный рабочий день. После технического обслуживания самолетов и дозаправки они снова поднимаются в небо — показательные полеты.