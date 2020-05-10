 

В Бейруте прошла совместная российско-ливанская акция в честь Дня Победы

10.05.2020, 6:00, Новости дня

Ливанский байкерский клуб Wild Bikers вместе с Россотрудничеством организовали мотопробег в Бейруте. Акция посвящена 75-летию Победы. Ее участники с георгиевскими лентами на груди проехали от здания Российского центра науки и культуры вдоль главной набережной ливанской столицы. Безопасность движения обеспечивала ливанская полиция.

Мотопробег был согласован с властями Бейрута и полностью соответствовал режиму гражданской мобилизации, который сейчас действует в Ливане, отмечает телеканал "Россия 24".



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