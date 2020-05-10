 

Специалисты рассказали о причинах запрета на использование микроволновки в СССР

10.05.2020, 5:53, Разное

Специалисты рассказали о причинах, которые побудили власть СССР не разрешать использовать микроволновки в 70-е годы. Как выяснилось, технология могла принести вред.
Микроволновка «Radiomissor» для скорой готовки еды, создана в период правления Адольфа Гитлера. Время, которые немцы экономили, они хотели истратить для завоевания мира. После проигранной войны исследованиями новейшей технологии стали заниматься советские ученые. Такие же работы начались в США и Европе.

Эксперты узнали, что СВЧ-излучение влечет за собой молекулярный распад продуктов. Электроприбор мог разрушать микро- и макроэлементы, витамины, провоцировал возрастание белых кровяных телец, служил причиной малокровия. Даже в гречневой каше, которая готовилась в микроволновке, обнаружили канцерогены. Если регулярно таким образом готовить еду, то это может привести к появлению новообразований.

Швейцарский ученый Ханс Ульрих в 1991 году пояснил об эксперименте о вреде микроволновых печей, за это его сразу уволили. Похожие труды возникают и в нынешнее время, но не оказывают влияния на продажи прибора.



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