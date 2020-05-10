Появились данные о похищении россиян пиратами в Гвинейском заливе

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10.05.2020, 5:30, Новости дня

В Гвинейском заливе пираты напали на грузовое судно Rio Mitong и научно-исследовательское судно Djibloho, сообщил портал, специализирующийся на вопросах безопасности на море.

Dryad Global сообщил, что в 2 морских милях от Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи, пираты на скоростной лодке напали на грузовое судно под флагом Коморских Островов. Два человека были похищены. Предположительно, речь идет о похищении граждан РФ и Украины. Остальной экипаж находится в безопасности.

Кроме того, по неподтвержденной информации, в субботу «двое россиян из состава экипажа» Djibloho «могли быть похищены». Судно находилось на рейде порта Луба, передает ТАСС.

Dryad Global заявляет, что получило информацию от источников, «пользующихся высоким доверием».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему граждане РФ становятся жертвами новой волны пиратских нападений у берегов Африки.



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