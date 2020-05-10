 

Илон Маск обиделся на Калифорнию и решил уйти из Кремниевой долины

10.05.2020, 5:08, Новости дня

После отказа санитарных властей Калифорнии дать разрешение Tesla возобновить производство глава компании Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры из Пало-Альто.

Tesla решила подать в суд на округ Аламида, санитарные власти которого запретили возобновить производство в связи с распространением коронавируса. 

Маск заявил, что «неизбранный и невежественный «и.о. санитарного врача» действует вопреки губернатору, президенту, нашим конституционным свободам и просто здравому смыслу», передает РИА «Новости».

Как сообщил Маск, отказ властей стал «последней каплей», компания «переносит штаб-квартиру и будущие программы в Техас/Неваду». 

При этом он не исключил, что завод во Фримонте также может быть перенесен в зависимости от того, как «будут относиться к Tesla в будущем», передает ТАСС.

С пятницы губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил производствам в некоторых частях штата возобновить работу.



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