 

В Киевской области три человека из нелегального дома престарелых умерли от COVID-19 – полиция

10.05.2020, 4:55, Новости дня

В селе Зазимье Киевской области работает нелегальный дом престарелых. Об этом 8 мая проинформировали в полиции.

“В полицию Киевской области поступило сообщение от врача Броварской районной больницы о том, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье… Установлено, что дом для пожилых людей функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор, физическое лицо – предприниматель, с начала карантинных мероприятий по нераспространению коронавируса не обеспечила надлежащий уход, оказание медицинской помощи, проведение врачебного осмотра и не приняла меры к изоляции больных”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что жители пансионата могли свободно передвигаться по территории села без масок.

“Также установлено, что к ним беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции. В результате таких карантинных нарушений заболели COVID-19 больше 10 пенсионеров, трое из которых умерли”, – рассказали в полиции.

Директору дома престарелых объявили подозрение в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

На утро 9 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 14 710 человек (в Киевской области – 959), 376 из них умерли, 2909 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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