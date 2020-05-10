Смешко: Отказ от Будапештского меморандума – вина нашей власти и приговор международной системе ядерного разоружения

10.05.2020, 4:55, Новости дня

Будапештский меморандум нужно выполнять. Об этом в интервью изданию “ГОРДОН” заявил экс-начальник Главного управления военной разведки Министерства обороны, бывший председатель Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко.

“Я не первый раз привлекаю внимание к необходимости выполнения Будапештского меморандума. Как в нашей стране, так и за ее пределами. Невыполнение меморандума – это не только потеря Украиной ее полного суверенитета и территориальной целостности, которые были гарантированы ей ведущими ядерными государствами мира в обмен на наш третий по мощности арсенал ядерного оружия, нами уничтоженный. Это и разрушение всей системы международного права, которое было установлено после Второй мировой войны, особенно что касается вопросов ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия в мире”, – сказал он.

Экс-глава СБУ считает пример Украины показательным.

“Теперь всем наглядно видно после примера с Украиной, что, если есть ядерное оружие, ты защищен. Не имеешь – готовься к вторжению и потере территорий в случае, когда нет другого надежного ядерного зонтика, за который, кстати, придется также платить и политическими, и экономическими, и дипломатическими уступками небескорыстному ядерному союзнику”, – объяснил Смешко.

Смешко: На примере Украины всем в мире видно: есть ядерный зонтик – ты защищен, нет – готовься к вторжению и потере территорий. Читайте полную версию интервью

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.