Ольга Кабо и Алика Смехова нарушили карантин ради посещения оздоровительного центра

10.05.2020, 4:53, Разное

Популярная актриса Ольга Кабо опубликовала в своем микроблоге Instagram совместный фотоснимок со своей коллегой по шоу-бизнесу Аликой Смеховой, демонстрирующий их посещение оздоровительной клиники. Пост знаменитости вызвал неоднозначную реакцию подписчиков, поскольку звезды нарушили карантин.

На фотоснимке обе актрисы позируют на фоне интерьера упомянутого медицинского учреждения. Примечательно, что изначально Ольга Кабо отправилась в клинику антивозрастной и эстетической медицины самостоятельно и уже там встретилась с давней подругой, в компании которой и провела импровизированную фотосессию. Снимок знаменитость сопроводила признанием, что решила устроить себе “день здоровья”. Даже понимая необходимость соблюдения карантинных мер в период пандемии, звезда, тем не менее, выразила уверенность в том, что о себе нельзя забывать даже в такие непростые дни. Также она поблагодарила работников медицинского центра за профессионализм и внимание.

Стоит отметить, не все фолловеры восприняли такой поступок кинозвезды одобрительно. В частности, один из подписчиков возмутился поведением обеих актрис, заявив, что упомянутое Кабо заведение является не поликлиникой, а салоном красоты. “А где самоизоляции?” – строго укорил он знаменитостей. Впрочем, большинство поклонниц все же решили проявить солидарность с любимицей в её стремлении поддерживать красоту даже на карантине.