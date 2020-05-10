Российские военные в Италии и Сербии почтили память павших в войне

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10.05.2020, 4:48, Новости дня

Российские военные возложили венки к памятнику советским воинам в Италии, где сейчас помогают в борьбе с коронавирусом. Бойцы были участниками итальянского сопротивления. Также военные почтили память итальянских партизан, которые боролись с фашизмом. Они покоятся в мемориальном комплексе "Поле Славы" в Милане.

А в Сербии военнослужащие возложили цветы к Мемориалу Освободителям Белграда и памятнику советским ветеранам. Помимо этого в центре сербской столицы открыли выставку, которую посвятили 75-летию освобождения Европа от нацизма. Её подготовили на основе материалов Российского исторического общества, сообщает телеканал "Россия 24".



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