Американские военные зафиксировали в космосе взрыв российского объекта

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10.05.2020, 4:48, Новости дня

По данным одного из подразделений по контролю космического пространства ВВС США, 8 мая на орбите Земли произошло разрушение в результате взрыва топливного бака российского разгонного блока "Фрегат" с образованием десятков обломков. Отмечается, что произошедшее не связано со столкновением с другим объектом.

Сообщается, что до взрыва объект, представляющий собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделяется после израсходования топлива, находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной 3606 километров, передает РИА Новости. В июле 2011 года он использовался для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".

В апреле минувшего года представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш Юрий Колюка сообщил, что с 1961 года на орбите зафиксировано около 250 разрушений космических объектов — действующих и недействующих спутников, отработавших ступеней ракет-носителей и разгонных блоков. По словам специалиста, это происходило либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.



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