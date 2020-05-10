 

Турнир UFC 249: Алексей Олейник одержал верх над Фабрисио Вердумом

10.05.2020, 4:48, Новости дня

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249Ю проходящем в Джексонвилле (США, штат Флорида), российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума. Поединок в тяжелом весе завершился победой россиянина раздельным решением судей. Из-за пандемии коронавируса турнир проходит без зрителей.

Алексей Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в его активе 59 побед, 13 поражений и одна ничья, напоминает ТАСС. На счету 42-летнего Фабрисио Вердума, врнувшегося в ММА после двухлетней дисквалификации, 23 победы и девять поражений. Изначально российский и бразильский бойцы должны были провести бой еще в 2018 году.



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