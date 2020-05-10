 

ВВС США заявили о взрыве бака российского «Фрегата» в космосе

10.05.2020, 4:48, Новости дня

В космосе взорвался бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ», сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Как сообщила американская сторона, взрыв произошел 8 мая между 7.02 и 8.51 мск. Отмечается, что «это не связано со столкновением» с другим объектом. ВВС США «отслеживают 65 обломков», передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что взорвался бак, который в американском военном каталоге космических объектов проходит под номером 37756, его международное обозначение – 2011-037B.

Речь идет о сбрасываемом баке «Фрегата», отделяемом после израсходования топлива.

Бак, о котором заявили ВВС США, использовался для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р» в 2011 году.



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