Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 мая 2020 года

10.05.2020, 4:18, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 3 979 249

Умерли – 275 301

Выздоровели – 1 272 522

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 3,95 миллиона человек. В США количество заболевших составилло 1,284 миллиона человек.

Большинство стран мира отменили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы из-за коронавируса. Тем не менее в Белоруссии провели традиционный военный парад. По словам главы республики Александра Лукашенко, власти не могли поступить по-другому.

Человечество продолжает искать вакцину от коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил российского лидера Владимира Путина на глобальный саммит по поиску лекарства от COVID-19. Мероприятие пройдет в июне в онлайн-формате.

Коронавирус в России

Заболели – 198 676

Умерли – 1 827

Выздоровели – 31 916

За последние сутки выявлено 10 817 случаев заражения коронавирусом в России. Владимир Путин 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и принял парад Кремлевского полка.

Глава государства пообещал провести парад Победы и шествие “Бессмертного полка” после завершения эпидемии коронавируса. “Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился победы”, – заявил президент.

Коронавирус в Москве

Заболели – 104 217

Умерли – 956

Выздоровели – 10 259

В Москве коронавирус за истекшие сутки выявили у 5 846 человек. В столичном главке МВД дали разъяснения о несовпадении регистрации и фактиеского места проживания человека в условиях ограничительных мер. За различие штрафовать не будут, если гражданин соблюдает условия передвижения по городу.

Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква104 21795610 259Россия198 6761 82731 916США1 284 94378 822178 686Весь мир3 979 249

275 301

1 272 522

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