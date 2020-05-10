Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 мая 2020 года
10.05.2020, 4:18, Разное
Коронавирус в мире
Заболели – 3 979 249
Умерли – 275 301
Выздоровели – 1 272 522
Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 3,95 миллиона человек. В США количество заболевших составилло 1,284 миллиона человек.
Большинство стран мира отменили праздничные мероприятия по случаю Дня Победы из-за коронавируса. Тем не менее в Белоруссии провели традиционный военный парад. По словам главы республики Александра Лукашенко, власти не могли поступить по-другому.
Человечество продолжает искать вакцину от коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил российского лидера Владимира Путина на глобальный саммит по поиску лекарства от COVID-19. Мероприятие пройдет в июне в онлайн-формате.
Коронавирус в России
Заболели – 198 676
Умерли – 1 827
Выздоровели – 31 916
За последние сутки выявлено 10 817 случаев заражения коронавирусом в России. Владимир Путин 9 мая возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата и принял парад Кремлевского полка.
Глава государства пообещал провести парад Победы и шествие “Бессмертного полка” после завершения эпидемии коронавируса. “Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился победы”, – заявил президент.
Коронавирус в Москве
Заболели – 104 217
Умерли – 956
Выздоровели – 10 259
В Москве коронавирус за истекшие сутки выявили у 5 846 человек. В столичном главке МВД дали разъяснения о несовпадении регистрации и фактиеского места проживания человека в условиях ограничительных мер. За различие штрафовать не будут, если гражданин соблюдает условия передвижения по городу.
Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших
МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква104 21795610 259Россия198 6761 82731 916США1 284 94378 822178 686Весь мир3 979 249
275 301
1 272 522
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет