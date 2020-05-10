 

Мнение: О маленьком человечке и Великом празднике

10.05.2020, 4:10, Разное


Фото © Kremlin.ru.

Маленький, усталый, одинокий человечек сделал сегодня большое, как ему казалось, дело. Которое показали с утра по всем телевизионным каналам России, повторили несколько раз в новостных выпусках и растиражировали в сотнях фотографий для СМИ.

И что увидела вся страна?

Даже не то, что этот один пошёл против им же самим установленных норм, правил, ограничений, указов и рекомендаций, появившись в закрытом для посещения публичном месте демонстративно без маски. Но и то, что…

… Подобному же риску он, ни минуты не задумываясь, подверг десятки других людей. Как раз тех, кто выполнять приказы – обязаны.

И вот что хотел сказать Владимир #Путин, появившись на людях без обязательной в наши дни защитной маски? Что ни один закон ему не писан? Хм… Спорно…

Что он – вне правил, времени и пространства? Вряд ли.

Что ради своих каких-то ритуалов готов рисковать не столько лично собой, сколько другими – в парадном строю ведь нет места социальной дистанции. А сколько репетиций было до этого? А скольких, возможно, вскоре диагностируют на CoVID-19?

И при всём том даже «С Днём Победы!» без бумажки сказать не смог!

А в общем-то, величие момента и ничтожность правителя показывает лучше всего вот это фото.


Фото © Reuters.

А у вас какие вызвал эмоции такой вот демонстративно вызывающий характер президентского поздравления?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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