Expressen – даже в защитной маске нужно оставаться человеком

10.05.2020, 3:55, Новости дня

Возникающее из-за защитных масок ощущение чрезвычайной ситуации лишает людей последних крупиц привычной жизни, и в этом скрывается серьёзная опасность. Как пишет Expressen, люди начинают бояться и становятся опасными — и дело доходит даже до рукоприкладства. Меры безопасности скорее усиливают страх, чем уменьшают его, однако всегда нужно оставаться людьми и не давать волю эмоциям.



Reuters

Вопрос о том, защищает ли маска от коронавируса или нет, нужно оставить экспертам, однако защитная экипировка в здравоохранении — одно дело, в жизни обычного человека — совсем другое. Как пишет издание Expressen, возникающее из-за масок ощущение чрезвычайной ситуации лишает людей последних крупиц привычной жизни.

Автор статьи Йеннифер Вегеруп пишет, что весной она провела много времени в Италии, где люди сейчас обязаны носить маски в общественных местах. Один сотрудник её офиса приходил на работу в двойной маске, защитном экране на лицо и резиновых перчатках. И делал он это не потому, что так он чувствовал себя спокойнее, он поступал так из-за страха. И в этом, считает Вегеруп, скрывается серьёзная проблема: испуганный человек легко может стать опасным.

В Италии на людей, которые вышли на улицу с открытым лицом, уже нападают. В магазине в Неаполе случилась драка, когда кто-то отказался надеть маску. В Падуе отец и сын избили до крови 50-летнего мужчину, который бегал трусцой без маски. В Калабрии мужчина впал в ярость, увидев, как мама с четырёхлетним сыном-аутистом гуляет на берегу моря.

А в Швеции появляются люди, которые тайком фотографируют окружающих и сообщают им, что, похоже, кое-кто не соблюдает социальную дистанцию. В соцсетях вывешивают на всеобщее обозрение фотографии тех, кто может быть заражён.

«В таком-то обществе мы хотим жить, такими людьми хотим стать? Шпионить за знакомыми и незнакомыми, как в ГДР? Меры безопасности скорее усиливают страх, чем уменьшают его. После масочного режима начнётся перчаточный, а потом заговорят о защитных очках. Следующий этап — скафандр. Но разумнее было бы сделать шаг назад и взять себя в руки», — считает автор материала.