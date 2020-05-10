Пока Меркель еженедельно звонит Зеленскому и Путину, украинцы могут спать спокойно – посол Украины в Германии

10.05.2020, 3:40, Новости дня

Российская агрессия по отношению к Украине не обострится, пока канцлер Германии Ангела Меркель общается с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Такое мнение посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил “Радіо Свободи” в интервью, вышедшем 9 мая.

“Меркель продолжает играть решающую роль в сдерживании российской агрессии. Пока Меркель будет продолжать заниматься украинским файлом, пока Меркель лично будет еженедельно, каждые две недели звонить нашему президенту, звонить после этого Путину и координировать этот весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным, хрупким, но до тех пор, пока Ангела Меркель остается и сохраняет эту ведущую роль, я думаю, что украинцы могут спать спокойно и мы можем не бояться того, что завтра вдруг начнется очередная эскалация”, – сказал дипломат.

По его словам, “Путин прекрасно понимает, что в таком случае цена, которую он будет вынужден заплатить за эту агрессию, будет непомерно высокой”.

“Посредническая роль Германии, лично канцлера продолжается, несмотря на все откаты, сложности этого процесса. И это для украинцев, я считаю, очень важный факт. Ведь российская пропаганда, как вы прекрасно знаете, многовекторная и направлена на различные цели. Одна из целей, и об этом очень редко говорят, – посеять раздор среди украинского общества, создать впечатление, что якобы нас Германия бросит, предаст, и таким образом возникает у украинцев ощущение недоверия”, – объяснил Мельник.

Он считает, что “Меркель этот огромный груз не бросит на полпути, она обязательно доведет свою миссию до успешного завершения”.

“Это означает, что до прекращения войны, к достижению мира”, – подчеркнул посол.

Последний раз Меркель звонила Зеленскому 31 марта. В числе тем, поднятых во время разговора, была ситуация на Донбассе.

На 12 мая запланирован “виртуальный визит” в Германию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его переговоры с Меркель. 20 апреля очные переговоры не состоялись из-за ситуации с коронавирусом.