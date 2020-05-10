Возле берегов Африки пираты похитили украинского моряка – СМИ

10.05.2020, 3:40, Новости дня

Возле берегов Экваториальной Гвинеи в Гвинейском заливе пираты похитили украинского моряка с грузового судна RIO MITONG. Об этом 9 мая сообщил со ссылкой на собственный источник британский портал Dryad Global.

По данным портала, неизвестное число пиратов атаковали судно на скоростной лодке. В результате нападения были похищены два члена экипажа RIO MITONG, предположительно украинец и россиянин. Остальные моряки в безопасности.

Судно RIO MITONG, согласно данным Vessel Finder, построено в 1993 году и ходит под флагом Коморских островов. Ранее судно носило название RHO L TONG, MIKUE 3 и BALCHIK.