День Победы в условиях пандемии: во многих странах мира прошли акции в честь праздника

10.05.2020, 3:30, Новости дня

"Бессмертный полк" уже давно стал международным. В этом году во всем мире, как и в России, из-за пандемии ограничены массовые акции. Но люди все равно находят способ почтить память своих близких, которые прошли войну.

Если запрещены шествия, то будет митинг. Активисты "Бессмертного полка" в Кельне единственными во всей Германии добились права устроить праздничную акцию. Память о героических предках объединяет выходцев из бывших советских республик. Число участников ограничено — не больше 50 человек. Но среди них — живые свидетели войны и счастья Победы. Детские воспоминания пронесены через всю жизнь.

В небе над Берлином — гигантское Знамя Победы. В предместье этого города в ночь на 9 мая 1945-го был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

В Трептов-парке послы РФ и других стран бывших советских республик возложили венки к мемориалу павшим советским воинам. Вслед за дипломатами к монументу Воина-освободителя потянулись жители Берлина с красными гвоздиками.

На кладбище Пер-Лашез под Парижем отдали дань памяти тем, кто приближал Победу. Венки возложили к памятнику русским участникам движения Сопротивления. Пусть от маршей памяти в условиях пандемии пришлось отказаться, зато соцсети наполнились песнями военного времени.

К марафону "Великие песни великой Победы" присоединяются знаменитости. Уругвайская актриса Наталия Орейро поет строки Булата Окуджавы из фильма "Белорусский вокзал". Звезда Голливуда, уроженка Киева Мила Йовович в день Победы опубликовала в инстаграме пост на русском. Она рассказала о своих родных, которые участвовали в войне.

По пустынным улицам турецкой Алании едет агитавтобус. Эксклюзивный концерт для слушателей на балконах. Звучит заглавная песня дня. В Израиле 9 мая — государственный праздник. В год 75-летия Победы ветераны и представители молодежных движений даже в условиях эпидемии решили не нарушать традицию. В Австралии Бессмертный полк собрался у вечного огня в городе Перт. На груди одного из участников награды отца, участника высадки союзников в Нормандии.

Бессмертный полк шагает по Камбодже. Сотрудники посольства в Пномпене с семьями возложили цветы к обелиску погибшим воинам, его установили год назад. В Конго из-за пандемии праздник в посольстве в Киншасе проходит в узком кругу, без соотечественников, которые традиционно в этот день приходят в дипмисиию. Но они присоединяются по видеосвязи, чтобы не прерывать традицию акции "Бессмертный полк".