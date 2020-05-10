 

Коронавирус унес жизни более 280 тысяч жителей Земли

10.05.2020, 3:30, Новости дня

По данным портала Worldometer, к настоящему времени число жертв вызванных коронавирусом нового типа заболеваний превысило в мире 280 тысяч, зарегистрировано более 4 миллионов инфицированных.

Наибольшее число инфицированных и летальных исходов по-прежнему в США. Там зарегистрировано 1 347 003 заразившихся и более 80 тысяч смертей. При этом смертность на миллион населения составила 242 случая. В Великобритании инфицированы более 215 тысяч человек, скончались 31 587 заболевших, число смертей на миллион человек – 465. Та третьем месте Италия — более 30 тысяч скончавшихся, 218 268 инфицированных, смертность на миллион – 503.

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, жертвами инфекции стали 1 827 заболевших, инфицированы 198 676 человек, смертность на миллион населения – 13, передает "Интерфакс".



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