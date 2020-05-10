Экс-глава МВД Германии призвал помнить об освобождении Берлина войсками СССР

10.05.2020, 3:30, Новости дня

Немцы должны помнить, что именно советские войска освободили Берлин и Германию от нацистов, сообщил экс-глава МВД Германии Герхарт Баум.

Он подчеркнул, что СССР сделал это ценой невероятных человеческих жертв, передает РИА «Новости» со ссылкой на Deutschlandfunk.

Баум призвал не забывать, что именно освобождение Берлина стало поводом к капитуляции нацистской Германии. Он уверен, что современная демократия может быть убедительной, только если немцы всегда будут помнить об этом.

Бывший министр раскритиковал точку зрения, согласно которой во времена нацизма ситуация была не такой уж и плохой, а немцы якобы оказались жертвами.

Баум заявил, что необходимо передавать память о прошлом новым поколениям.