В мире выздоровело более 1,4 млн вирус-положительных пациентов

10.05.2020, 3:08, Новости дня

В мире свыше 1,4 млн пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, выздоровели, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

Общее число выявленных случаев коронавируса – более 4,1 млн, число жертв COVID-19 превысило 280 тыс. человек, сообщается на сайте worldometers.info.

При этом университет Джонса Хопкинса сообщает, что выздоровело свыше 1,3 тыс. человек, заболели более 4 млн, скончались свыше 277 тыс. человек, передает РИА «Новости».

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего выявлено 3,8 млн случаев коронавируса, количество летальных исходов приблизилось к 266 тыс. человек.

Накануне Worldometers сообщал о 1,3 млн излечившихся, 4 млн вирус-положительных и 276 тыс. скончавшихся пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.