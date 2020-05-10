ЕС отметил День Европы

10.05.2020, 3:06, Разное

В Европе 9 мая чествуют тех, кто сделал новую войну материально невозможной.

В Европейском союзе 9 мая не было парадов. Не только из-за коронавируса. День окончания Второй мировой войны здесь отмечают 8 мая, но даже во Франции, которая стоит в ряду держав-победительниц, это скорее повод вспомнить трагическую страницу прошлого, почтить память героев и еще раз осудить идеологию нацизма, чем поддержать национальную гордость.

9 мая всех странах ЕС, по какую бы сторону они ни находились в том разрушительном конфликте, празднуют День Европы. В этом году без массовых мероприятий, хотя и обычно их немного.

В этот день в нормальные годы открыты двери руководящих институтов ЕС в Брюсселе и каждый желающий может посидеть на месте своего депутата в Европарламенте. В любом случае, праздник обходится без военных парадов, которые противоречат самому его духу.

В этом году председатель Европарламента Давид Сассоли, глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили 9 мая с совместным обращением.

Они напомнили, что 9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман огласил предложение объединить главные в ту пору ресурсы воевавших друг против друга стран Европы и создать общие институты управления ими. По его мнению, это сделало бы войну не просто немыслимой, но и материально невозможной.

«Его слова изменили ход истории и заложили основы, на которых его и последовавшие поколения строили Европейский Союз, который у нас есть сегодня», – подчеркнули лидеры ЕС.

В кризис коронавируса Евросоюз, по их словам, «смело действовал, чтобы обеспечить функционирование единого рынка», позволяющего доставлять медикаменты и медицинское оборудование туда, где они были нужны, обеспечить жителей всех стран союза продуктами и предметами первой необходимости.

Это правда, если не считать некоторого хаоса и разнобоя в действиях отдельных членов ЕС в самом начале эпидемии. Единый внутренний рынок работает.

О Шенгенском пространстве пока говорить неактуально, потому что закрыты границы не только между государствами, но между административными единицами. Объявленный ранее запрет на въезд в ЕС без веских причин жителей третьих стран, продлен до конца июня. Внешние границы Шенгена закрыты.

ЕС принял «беспрецедентные решения», чтобы обеспечить правительства его стран финансовыми возможностями для преодоления кризиса, выделил 100 млрд евро на поддержание занятости, а Европейский центробанк предоставил беспрецедентные условия для кредитования населения и бизнеса. Насколько успешно союз выйдет из глубочайшей рецессии, покажет время.

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«Давайте вспомним дух Робера Шумана и его сверстников – изобретательный, дерзкий и прагматичный, – говорится в обращении. – Они показали, что выход из кризисных моментов требует нового политического мышления и ухода от прошлого».

Руководители институтов ЕС напомнили об отмечавшемся накануне 75-летии окончания Второй мировой войны в Европе:

«Мы всегда должны помнить об ужасах и варварстве войны и о жертвах, принесенных для ее прекращения. Сегодня мы размышляем о том, что произошло потом».

Поколение европейцев, жившее 1950-х годах верило, что из руин войны можно построить лучшую Европу и лучший мир, и строило их. Хотя многие еще недавно сидели в разных окопах. Если нынешние усвоят эти уроки, есть шанс, что ЕС сможет выйти из кризиса и даже стать сильнее.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе