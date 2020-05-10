Представлен новый способ утилизации отходов

10.05.2020, 2:55, Новости дня

Ученые из РФ разработали способ утилизации отходов угольных электростанций.

По мнению специалистов, преимуществом данного метода является не только удаление отходов, но и возможность их использования в алюминиевой промышленности. Эксперты обеспокоены тем, что с каждым годом образуется огромное количество отходов, а из них перерабатывается только мизерная часть. По этой причине команда ученых провела масштабное исследование и создала уникальный метод утилизации отходов угольных электростанций.

По словам специалистов, во время разработки нового способа их главной целью было получение такого сырья, которое могло бы соответствовать всем физическим и химическим требованиям, которые предъявляются заводами по его переработке.