В Москве загорелась больница для пациентов с COVID-19, есть погибший

10.05.2020, 2:18, Новости дня

9 мая в рассчитанной на прием пациентов с коронавирусной инфекцией городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, жертвой которого стал один человек. Об этом проинформировало управление МЧС РФ по Москве.

“По адресу улица Вучетича, дом 21 произошло возгорание в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного здания. Площадь пожара составила около 20 м². В целях безопасности из здания были выведены более 200 человек. К сожалению, один человек погиб”, – сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что открытое горение ликвидировали через 33 минуты после сообщения о пожаре.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что погибла пациентка, других пострадавших нет, отмечает ТАСС.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что причиной возгорания, по предварительной информации, стала неисправность аппарата искусственной вентиляции легких – в горевшем корпусе больницы, в котором лечились более 100 пациентов с COVID-19, находится реанимация.