В Литве разбился небольшой самолет, есть погибшие
10.05.2020, 2:18, Новости дня
9 мая в Вильнюсском районе Литвы разбился самолет. Об этом со ссылкой на полицию сообщило Delfi.
Аппарат принадлежал аэроклубу имени Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса.
По данным правоохранителей, разбился самолет Ан.
Жертвами авиакатастрофы стали два человека.
В аэроклубе Delfi рассказали, что оба погибших – не новички в авиации, а один из них был опытным пилотом. Один из погибших – участник международных чемпионатов по высшему пилотажу Дональдас Блейфертас, второй – гражданин Италии.
Причины крушения пока не озвучивались.
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