 

В Литве разбился небольшой самолет, есть погибшие

10.05.2020, 2:18, Новости дня

9 мая в Вильнюсском районе Литвы разбился самолет. Об этом со ссылкой на полицию сообщило Delfi.

Аппарат принадлежал аэроклубу имени Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса.

По данным правоохранителей, разбился самолет Ан.

Жертвами авиакатастрофы стали два человека.

В аэроклубе Delfi рассказали, что оба погибших – не новички в авиации, а один из них был опытным пилотом. Один из погибших – участник международных чемпионатов по высшему пилотажу Дональдас Блейфертас, второй – гражданин Италии.

Причины крушения пока не озвучивались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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