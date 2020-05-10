В Нью-Йорке трое детей скончались от синдрома, который может быть связан с COVID-19

10.05.2020, 2:18, Новости дня

В американском штате Нью-Йорк от редкого воспалительного синдрома, который может быть связан с коронавирусной инфекцией, умерли трое детей. Об этом сообщил 9 мая на брифинге губернатор штата Эндрю Куомо, информирует Reuters.

По его словам, у детей – в том числе пятилетнего ребенка – было воспаление кровеносных сосудов и повреждение сердца. У них также диагностировали COVID-19 или “родственные антитела”.

Куомо объяснил, что чиновники системы здравоохранения обнаружили 73 случая с похожими симптомами, но окончательный вывод еще не сделали. По одной из версий, для подобного синдрома есть генетическая основа.

Ученые еще не определили наверняка, есть ли связь синдрома и коронавируса.

Губернатор штата назвал ситуацию “действительно тревожной”, отметив, что ранее считалось, что молодые люди не подвержены риску коронавируса.

В мире подтверждено более 4 млн случаев инфицирования COVID-19. Почти треть из них – 1 305 199 – зарегистрирована в США. На Америку приходится более четверти летальных исходов в мире (78 тыс.). Штат Нью-Йорк – лидер в США по числу смертей.