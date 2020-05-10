Число жертв коронавируса в Москве достигло 1 068

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10.05.2020, 2:10, Новости дня

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, в Москве скончались 58 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. В результате число умерших с подтвержденным инфицированием коронавирусом нового типа в Москве достигло 1 068.

По последним данным, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 4 миллионов человек, более 275 тысяч заболевших умерли. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ к настоящему моменту зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, скончались более 1,8 тысячи, передает ТАСС.



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