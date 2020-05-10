 

Врачи московской больницы поздравили своих пациентов-ветеранов с праздником Победы

10.05.2020, 2:10, Новости дня

Медики 52-й московской клинической больницы поздравили ветеранов с Днем Победы. Сейчас там борются за жизнь более 700 человек. Врачи под гитару спели песни военных лет и подарили пациентам цветы.

Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Георгиевские ленты. Маркером на защитных костюмах. Тюльпаны. И песни Победы поют своим пациентам те, кто ежедневно бьются за их здоровье и жизни. Медики московской 52-й городской клинической больницы.

Здесь больше семисот пациентов с пневмонией, среди них немало пенсионеров и ветеранов войны. "Сейчас в больнице карантин, посещения нет. Выходить из палат тоже не рекомендуем. В столовой встретиться также не могут. Нет совместных просмотров телевизора, поэтому наши поздравления были для них большой радостью", — рассказала Марина Муркова, начальник отдела по связям с общественностью ГКБ № 52.

Заказали цветы, гитару взял Илья Максимов, заведующий отделением ультразвуковой диагностики. Они с коллегами ходили от палаты к палате. Вместе решили устроить праздник своим пациентам. Между сменами, которые длятся по 12-14 часов.

В 52-й лечат тяжелых больных. Сейчас в реанимации около ста человек. Больше шестидесяти из них на искусственной вентиляции легких. Есть и те, кто подключены к ЭКМО, аппаратам, которые насыщают кровь кислородом, когда организм близок к критическому состоянию. Около двух тысяч специалистов врачей, медсестер, санитаров только в этой больнице борются за пациентов. И между тяжелейшими, словно фронтовыми дежурствами медики стараются подарить праздник тем, кто проводит его в больнице. Чтобы, как в песне Окуджавы, их пациенты смогли победить болезнь, и вернуться к родным.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Появились фото пятидверного внедорожника Suzuki Jimny

29.04 / В армянском Гаваре произошли массовые беспорядки, которые переросли в самосуд: есть убитые и раненые

05.05 / Идет на мировой рекорд: “сбежавший” в Латвии дрон пока не найден

19.04 / Патриарх Кирилл обратился в Пасху к верующим с «особым пожеланием»

29.04 / Кононенко рассказал о плохих отношениях с Венедиктовым и вступился за него

14.04 / Лавров русскими пословицами ответил на обвинения в «корыстной помощи» Европе

10.05 / Путин рассказал о тронувшей до слез картине

08.04 / Губернатор Псковской области проверил городскую больницу. На нем был защитный костюм, а врачи работали в обычных халатах

21.04 / Погребинский объяснил снятие санкций с украинского бизнесмена Новинского

10.05 / В Польше оценили влияние пандемии на потенциал США в «сдерживании» России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска