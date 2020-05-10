Ученые работают над созданием устройства для бесшовных операций на кровеносных сосудах

10.05.2020, 1:40, Новости дня

Специалисты планируют создать устройство, которое позволит быстро и без швов проводить операции протезирования сосудов.

По словам ученых, новое устройство будет являться сочетанием синтетического протеза, а также самораскрывающегося металлического стента. Применение подобного устройства позволит специалистам сократить время и уменьшить последствия оперативного вмешательства.

Ученые отмечают, что новая методика имплантации разрабатываемого протеза не требует специального обучения медиков. Это говорит о возможности широкого внедрения устройства в хирургическую практику. Через несколько лет специалисты планируют завершить доклинические испытания устройства.