Ученые работают над созданием устройства для бесшовных операций на кровеносных сосудах

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10.05.2020, 1:40, Новости дня

Специалисты планируют создать устройство, которое позволит быстро и без швов проводить операции протезирования сосудов.

По словам ученых, новое устройство будет являться сочетанием синтетического протеза, а также самораскрывающегося металлического стента. Применение подобного устройства позволит специалистам сократить время и уменьшить последствия оперативного вмешательства.

Ученые отмечают, что новая методика имплантации разрабатываемого протеза не требует специального обучения медиков. Это говорит о возможности широкого внедрения устройства в хирургическую практику.  Через несколько лет специалисты планируют завершить доклинические испытания устройства.



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