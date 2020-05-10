Петербург продлил ограничения из-за COVID-19 до июня

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10.05.2020, 1:30, Новости дня

В Санкт-Петербурге по 31 мая продлены все введенные в связи с коронавирусом ограничения, следует из постановления, подписанного губернатором Александром Бегловым.

Такой шаг объясняется «ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки», ростом числа вирус-положительных. Отмечается, что с 1 марта положительный результат теста был у 6990 человек, из них выздоровело – 1662 человека, внебольничной пневмонией заболело 10196 человек, выздоровело – 5593. На карантине находятся 3988 человек.

Сложившаяся ситуация связана с уровнем самоизоляции, который снизился до 2,1, сообщается на сайте администрации города. 

С 12 мая жители города будут обязаны в общественных местах, включая общественный транспорт, носить маски или респираторы, а также перчатки. До 12 мая их ношение остается рекомендательным. Маски и перчатки будут продавать в вестибюлях метро.

При этом с 12 мая некоторые из предприятий могут возобновить работу. Они обязаны обеспечивать 1,5-метровую дистанцию между людьми, использование масок и перчаток. Власти Петербурга советуют работодателям сохранить удаленный режим работы.



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