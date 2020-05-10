Четвертый самолет с российскими военными вернулся из Италии

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10.05.2020, 1:08, Новости дня

В Подмосковье приземлился самолет, который доставил российских военных, помогавших Италии бороться с коронавирусом, сообщило Минобороны России.

Самолет Ил-76 ВКС с военнослужащими и специальной военной техникой приземлился на аэродром Чкаловский. Вернувшиеся из Италии военные прошли обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия, передает РИА «Новости».

Напомним, первые российские военные вернулись из Италии в пятницу.

Российские военные проводили дезинфекцию и санитарную обработку в Ломбардии.

Итальянский посол Паскуале Терраччано заявил, что сотрудничество Италии и РФ «дало важные плоды в медицинско-санитарной сфере».



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