Четвертый самолет с российскими военными вернулся из Италии
10.05.2020, 1:08, Новости дня
В Подмосковье приземлился самолет, который доставил российских военных, помогавших Италии бороться с коронавирусом, сообщило Минобороны России.
Самолет Ил-76 ВКС с военнослужащими и специальной военной техникой приземлился на аэродром Чкаловский. Вернувшиеся из Италии военные прошли обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия, передает РИА «Новости».
Напомним, первые российские военные вернулись из Италии в пятницу.
Российские военные проводили дезинфекцию и санитарную обработку в Ломбардии.
Итальянский посол Паскуале Терраччано заявил, что сотрудничество Италии и РФ «дало важные плоды в медицинско-санитарной сфере».
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