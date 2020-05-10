Майк Помпео: США никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие

10.05.2020, 1:06, Новости дня

Два года спустя после решения президента Дональда Трампа выйти из ошибочной «ядерной сделки» с Ираном, очевидно, что глава государства принял тогда правильное решение. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео, которое было опубликовано в субботу.

По словам Помпео, сегодня «американский народ находится в большей безопасности, а на Ближнем Востоке спокойнее, чем если бы Соединенные Штаты оставались участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)» – политического соглашения между Ираном и ведущими мировыми державами, давшего Тегерану право вести мирную ядерную деятельность

С момента выхода США из СВПД, «мы ввели самые строгие санкции в истории и не позволили Ирану финансировать и снабжать террористов миллиардами долларов», говорится в заявлении Помпео.

Госсекретарь напомнил, что 75 лет назад США объединились с союзниками, «чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистнической идеологии. Сегодня мы сталкиваемся с серьезным вызовом миру… со стороны другого преступного режима и вновь призываем международное сообщество присоединиться к нам, чтобы помешать ведущему мировому государственному спонсору антисемитизма».

Помпео подчеркнул, что США «будут использовать все дипломатические возможности для обеспечения продления эмбарго ООН на поставки оружия». Соединенные Штаты, по его словам, «никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие».