Резонансные случаи избиения журналистов полицейскими расследуются годами – НСЖУ

10.05.2020, 1:03, Новости дня

Факты нападений сотрудников правоохранительных органов на журналистов, которые произошли в 2017–2018 годах, до сих пор находятся на стадии досудебного расследования, заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко со ссылкой на ответ прокуратуры Киева.

В частности, на стадии досудебного расследования находится дело об избиении журналистов телеканала hromadske Дмитрия Реплянчука, агентства УНИАН Сергея Лефтера и издания “Страна.ua” Кирилла Малышева сотрудниками Национальной полиции в помещении Святошинского суда столицы в октябре 2017 года.

По статье о препятствовании журналисткой деятельности расследуется также нападение на журналиста “Радіо Свобода” Сергея Нужненко, которому правоохранители брызнули в лицо слезоточивым газом под стенами Верховной Рады в марте 2018 года.

Кроме того, на стадии досудебного расследования находится дело о нападении “неустановленных лиц в форме полиции” на корреспондента издания LB.ua Максима Требухова.

“Национальный союз журналистов Украины продолжает настаивать на должной ответственности за применение силы к журналистам, которая исключается такими длительными досудебными расследованиями. Столичные репортеры не должны коллекционировать синяки от работы на акциях протеста. Досудебные расследования избиений журналистов должны проводиться объективно и оперативно”, – подчеркнул глава НСЖУ Сергей Томиленко.

**Резонансні випадки побиття журналістів поліцейськими розслідуються роками, – НСЖУ****Резонансні випадки побиття… Posted by Sergiy Tomilenko on Reede, 8. mai 2020