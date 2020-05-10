Глава Минздрава Украины: Почему хирург должен получать меньше прокурора?

10.05.2020, 1:03, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью ТСН выразил мнение, что зарплата врачей должна быть на уровне прокуроров.

“Давайте посмотрим на рыночные зарплаты, которые получают, например, врачи-хирурги в частных клиниках. Я не понимаю, почему врач-хирург должен получать 4,5 тыс. грн, а тот, кто приходит на должность прокурора, получает сразу 25 тыс. грн. Я полностью за, чтобы прокурор получал 25 тыс. грн. Я просто не понимаю, почему врач должен получать меньше. В какой стране это возможно?” – сказал он.

Министр отметил, что зарплата медиков на уровне не менее 25 тыс. грн должна быть согласно закону о государственных медицинских гарантиях, “где написано: 250% от среднего уровня зарплаты на июль предыдущего года”.

23 марта Кабинет Министров Украины утвердил предложение Министерства здравоохранения о почасовой оплате труда медицинских работников, которые лечат зараженных коронавирусом. Зарплата некоторых медиков должна была увеличиться в три раза.

18 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сообщать о задержках с выплатой зарплат медикам.

6 мая Cтепанов пообещал, что медики получат свои выплаты в ближайшие дни.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что некоторые областные государственные администрации потратили средства, выделенные на доплату борющимся с коронавирусом медикам, на закупку медтехники и оборудования в больницы.