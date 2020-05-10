В Праге на месте демонтированного памятника Коневу поставили унитаз

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10.05.2020, 1:03, Новости дня

В Праге в ночь на 9 мая на месте демонтированного в апреле памятника советскому маршалу Ивану Коневу неизвестные установили фарфоровый унитаз. Об этом сообщили České noviny.

Сантехнический прибор поставили на постаменте. оставшемся от памятника Коневу.

Инициатор демонтажа памятника – глава администрации района Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что тот, кто таким образом пытается выразить себя в дни празднований завершения Второй мировой войны, имеет “в голове фекалии, а не что-то другое”.

По словам Коларжа, унитаз убрали коммунальные службы.

Спикер местной полиции Ян Данек рассказал, что правоохранители изучают данный вопрос, отметив, что, в чем может быть преступление, пока не определили.

3 апреля в Праге демонтировали памятник Коневу. Чешские власти заявляли, что планируют поместить памятник, который ранее часто обливали краской, в Музей памяти XX века.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешским властям, требуя передачи памятника России. Следком РФ возбудил по факту сноса памятника уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). В МИД Чехии назвали действия Следкома вмешательством во внутренние дела.

26 апреля издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских политиков, в том числе Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. После этого их взяли под охрану. Российское посольство в Праге назвало публикацию домыслами и призвало дать ей “соответствующую оценку”.

Во время Второй мировой войны Прага – на тот момент столица Чехословакии – была освобождена в результате Пражской наступательной операции 6–11 мая 1945 года. Конев был одним из командующих советской группой войск. Однако в Чехии к Коневу относятся отрицательно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года. В 2018 году Чехия признала эти события вторжением и оккупацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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