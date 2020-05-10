В Ашхабаде прошел военный парад и “Бессмертный полк”
10.05.2020, 0:54, Новости дня
Туркменистан отметил 75-летие Победы военным парадом и праздничным салютом. В новейшей истории страны такого не было никогда. По заявлениям властей, в стране не выявлено ни одного человека с коронавирусной инфекцией.
Как сообщил официальный Ашхабад, "в условиях пандемии Туркменистан принял символическую эстафету памяти, организуя у себя такие важные торжества". Кроме того, в стране состоялась акция "Бессмертный полк", сообщает телеканал "Россия 24".
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет