В Санкт-Петербурге вводится масочный режим

10.05.2020, 0:54, Новости дня

С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. Ранее такое требование носило рекомендательный характер.

К общественным местам отнесены, в том числе, предприятия розничной торговли, общественный транспорт, включая такси. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук необходимо будет и на улицах города, передает ТАСС.

Продажа средств индивидуальной защиты будет производиться в вестибюлях станций метрополитена. Также власти города рекомендуют предприятиям, осуществляющим продажу масок и перчаток, обеспечить наличие товара.