Захарова отреагировала на осквернение пьедестала памятника Коневу

10.05.2020, 0:48, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение в Праге пьедестала, на котором стоял демонтированный местными властями памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

По словам Захаровой, такой поступок, совершенный в День Победы, «характеризует тех, кто устроил подобное». Официальный представитель МИДа подчеркнула, что 9 мая – «священный для миллионов людей день», передает ТАСС.