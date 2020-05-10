Мнение: Политический вопрос?
10.05.2020, 0:36, Разное
Бойцы второго оперативного полка ГУ МВД по Москве задержали на Пушкинской площади коммунистов, вышедших отпраздновать 75-летие годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
На видеозаписи задержания меня больше всего удивило, что в мегафон постоянно звучала просьба разойтись, потому что сейчас нельзя «решать политические вопросы».
Это что же получается? Празднование Дня Победы – это политический вопрос?
А еще меня очень удивило, что задержание коммунистов осуществили именно бойцы второго оперативного полка ГУ МВД по Москве. Того самого полка, в котором, как писали, к примеру, «Аргументы недели», у 130 бойцов заподозрили коронавирус.
С таким количеством заразившихся, весь полк вообще-то должен быть изолирован. А они Москву патрулируют, за празднование Дня Победы задерживают коммунистов…
Что происходит?
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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