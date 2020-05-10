Полиция задержала депутатов-коммунистов Мосгордумы, вышедших на акцию в честь Дня Победы

10.05.2020, 0:35, Разное

В Москве на Пушкинской площади полиция задержала депутатов Мосгордумы от партии КПРФ, которые вышли на акцию в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Новой газете» рассказал один из задержанных Николай Зубрилин.

«Мы туда пришли в организованном порядке, соблюдали санитарные нормы, насколько это возможно. Я на гармошке играл патриотические военные песни. Минут через 7-8 полиция начала нас задерживать, пытались задержать и депутата Госдумы Валерия Рашкина», — рассказал он.

Среди задержанных также оказались депутаты городской думы от КПРФ Павел Тарасов, Олег Шереметьев и Виктор Максимов, а еще глава муниципального округа Сокол Николай Степанов и другие участники акции. Всего полиция задержала 12 человек: семерых из них увезли в ОВД Пресненского района, а остальных — в ОВД Замоскворечья.

По словам Зубрилина, оснований для задержания у правоохранителей не было. Он также отметил, что полиция не стала утруждать себя предъявлением документов. Сейчас задержанные уже несколько часов сидят в автозаке у Пресненского ОВД и ждут оформления.

В Москве из-за пандемии введен режим всеобщей самоизоляции и запрещены массовые мероприятия. Из-за коронавируса президент Владимир Путин даже решил отменить главный парад Победы у стен Кремля, который всегда проходит 9 мая.

Александра Новикова

Корреспондент